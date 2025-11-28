Kurioser Feuerwehr-Einsatz: Mädchen steckt in Waschmaschine fest

Groß-Zimmern - Ein kurioser Feuerwehreinsatz im südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg ist glimpflich ausgegangen: Ein achtjähriges Mädchen hatte sich mit den Beinen in einer Waschmaschine verklemmt und musste befreit werden.

Die Achtjährige wollte sich beim Spielen in der Waschmaschine verstecken. Das erwies sich als keine gute Idee. (Symbolbild) © Cézaro De Luca/EUROPA PRESS/dpa

Die Feuerwehr demontierte dafür die Verkleidung der Maschine, wie die Rettungskräfte mitteilten.

"Beim Versteckspielen hat sie nach einem besonders guten Versteck gesucht", sagte Gemeindebrandinspektor Benedikt Fröhlich der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Mit den Füßen voran stieg sie demnach in die Wäschetrommel, zog die Beine und den Hintern nach – und steckte fest.

"Dann ging es nicht mehr vor und zurück", sagte der Brandinspektor. Auch die Eltern konnten das Mädchen nicht befreien und riefen die Feuerwehr.

Vor Ort hätten die Einsatzkräfte es zuerst mit einem Gleitmittel versucht – ohne Erfolg. Fröhlich und sein Team hätten die Waschmaschine daraufhin nach hinten gekippt, sodass die Öffnung nach oben zeigte.

Mit einer elektrischen Metallsäge ausgestattet, konnten die Feuerwehrleute das Mädchen schließlich befreien. "Natürlich war sie ziemlich aufgelöst", sagte Fröhlich. Verletzt habe sich die Achtjährige aber nicht.