Nach Sexualdelikt: Aufgelöste 14-Jährige läuft Hilfe suchend auf Streifenwagen zu

Kassel - Zufällig war am späten Mittwochnachmittag ein Streifenwagen der Kasseler Polizei zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Die Besatzung konnte ein Sexualdelikt aufklären und möglicherweise noch Schlimmeres verhindern.

Nach kurzer Fahndung konnte der Tatverdächtige ganz in der Nähe festgenommen werden. (Symbolbild) © 123RF/fermate

Wie eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag sagte, waren die Polizisten gegen 16.45 Uhr eigentlich auf dem Weg zu einer Fahrerflucht nach einem Unfall, als in der Obersten Gasse ein 14 Jahre altes und sichtlich aufgelöstes Mädchen auf den Streifenwagen zugerannt kam.

Die Beamten hielten an und die Jugendliche berichtete, kurz zuvor von einem ihr unbekannten Mann in der Unteren Königsstraße zunächst zu Fuß verfolgt worden zu sein. Dann habe ihr der Mann an den Hintern gefasst und sie unsittlich berührt.

Sie habe sich daraufhin ruckartig von dem Belästiger abgewandt und die Flucht ergriffen. Dann habe sie den Streifenwagen gesehen und sei auf ihn zugelaufen.

Da die 14-Jährige den Täter genau beschreiben konnte, griffen die Polizisten nach kurzer Fahndung einen 21-jährigen Tatverdächtigen in der Nähe der Straßenbahnhaltestelle "Am Stern" auf und nahmen ihn mit auf das Revier.