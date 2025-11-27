Aufgepasst! Das haben hessische Städte in der Adventszeit so alles zu bieten

In der Vorweihnachtszeit locken hessische Städte mit besonderen Aktionen und Angeboten.

Von Josephine Walther, Jenny Tobien

Frankfurt am Main - In der Vorweihnachtszeit locken hessische Städte mit besonderen Aktionen und Angeboten.

Passt zusammen: Weihnachtsmarkt und Glühwein. (Symbolfoto) © Christoph Schmidt/dpa Lichterglanz! "Bad Nauheim leuchtet" In der Innenstadt von Bad Nauheim können Besucher an allen Adventswochenenden kostenfrei auf öffentlichen Parkplätzen der Stadt parken. Die Stadtbuslinien sowie mehrere Regionalbusse sind außerdem an den Wochenenden ebenfalls gratis. Während der Veranstaltung "Bad Nauheim leuchtet" wird die Stadt am 29. November farbenfroh illuminiert. Viele Geschäfte verlängern zu dem Anlass ihre Öffnungszeiten - zudem locken sie an mehreren Samstagen mit Sonderaktionen. Hessen Streit eskaliert: Kunden und Mechaniker prügeln sich in Autowerkstatt Beleuchtete Stelzenläufer in Hanau Zum "Black Weekend" am 28. und 29. November können Besucher auch in Hanau von Rabattaktionen profitieren. Beleuchtete Stelzenläufer sind am Samstag in der Fußgängerzone unterwegs. Neben dem traditionellen Weihnachtsmarkt am Brüder-Grimm-Denkmal gibt es an diesem Wochenende auch Adventsmärkte in den Stadtteilen Kesselstadt und Steinheim. Und wer die Plätzchen-Kalorien auch wieder loswerden möchte, findet möglicherweise Anregung bei den 2. Hanauer Calisthenics Meisterschaften, die am Samstag (29. November) stattfinden. Zuschauer sind ausdrücklich willkommen.

Limburg will Anreise erleichtern, in Frankfurt stimmen Innenstadtkirchen auf die Vorweihnachtszeit ein

Der Frankfurter Weihnachtsmarkt strahlt wieder. © Boris Roessler/dpa Nahverkehr in Limburg teils kostenfrei Auch Limburg will Besuchern die Anreise in der Vorweihnachtszeit deutlich erleichtern: An den Adventsfreitagen und -samstagen ist der innerstädtische Nahverkehr deshalb gratis. Zum Start des Christkindlmarkts am 28. November gibt es Musik und eine Weihnachtsrallye für Kinder. Hessen Aktion "Ich zahl' für Zwei": So macht Imbiss-Besitzer Tausende Bedürftige satt Und wer beim Schaufensterbummel die Augen offen hält, kann einen Gutschein für verschiedene Geschäfte in Limburg gewinnen. Zum Abschluss am 22. Dezember werden die Weihnachtsbäume des Marktes wieder an Besucher verschenkt. "Großes Stadtgeläute" in Frankfurt In Frankfurt stimmen die Innenstadtkirchen am Samstag (29. November) auf die Vorweihnachtszeit ein: Beim "Großen Stadtgeläute" werden von 16.30 Uhr bis 17 Uhr wieder 50 Glocken von zehn Kirchen die Adventszeit einläuten. Ansonsten lädt in der Mainmetropole Hessens größter Weihnachtsmarkt zum Schlendern und Schlemmen ein. Bis zum 22. Dezember sind mehr als 230 Stände in der Innenstadt aufgebaut. Auch in diesem Jahr steht an den vier Samstagen im Advent erneut ein Gepäckbus in der City bereit, um Einkäufe zu lagern. Ein Besuch lohnt sich für Groß und Klein auf jeden Fall. Die Aufbewahrung kostet 2 Euro. Bei Vorlage eines aktuellen RMV-Fahrscheins ist sie kostenlos.

Marburg strahlt, Wiesbaden lockt Schlittschuhfans an