Neue Zahlen liegen vor: Mehr Menschen in Hessen arbeitslos

Frankfurt am Main - Die neuen Zahlen liegen vor: In Hessen sind im Juli deutlich mehr Arbeitslose registriert worden als einen Monat zuvor.

In Hessen waren am 13. Juli 215.021 Menschen arbeitslos gemeldet. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Zum Stichtag am 13. Juli waren 215.021 Menschen in dem Bundesland arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur berichtet.

Das waren rund 6700 mehr als im Juni, sodass die Arbeitslosenquote um 0,2 Punkte auf 6,0 Prozent kletterte. Der Anstieg ist auf saisontypische Gründe in der Sommerzeit nur teilweise zurückzuführen.

Mit dem Schul- und Ausbildungsende kommen zahlreiche junge Bewerberinnen und Bewerber auf den Arbeitsmarkt. Sie treffen nach Einschätzung der Agentur auf einen durchaus recht schwierigen Ausbildungsmarkt, auf dem die Unternehmen historisch wenige Ausbildungsplätze anbieten.

Laut aktuellen Zahlen suchten im Juli knapp 35.000 junge Menschen in Hessen einen Ausbildungsplatz. Im Angebot waren aber nur knapp 27.600 Stellen.

Zunehmend würden sogar auch Fachkräfte in die Arbeitslosigkeit entlassen, berichtet die Direktion.