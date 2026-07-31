Autofahrer aufgepasst: Hessen beteiligt sich an europaweiter Speed-Kontrollwoche

Wiesbaden - Autofahrer aufgepasst! Hessen beteiligt sich erneut an der europaweiten Speed-Kontrollwoche!

In der kommenden Woche wird verstärkt kontrolliert. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa

Im Zeitraum vom 3. bis 9. August führe die Polizei im gesamten Verkehrsraum Kontrollen durch, teilte eine Sprecherin des Innenministeriums mit.

Wo und wann genau mit Kontrollen zu rechnen ist, werde jedoch im Vorfeld nicht veröffentlicht.

"Mit verstärkten Kontrollen wollen wir das Bewusstsein für die Gefahren zu schnellen Fahrens schärfen, Verstöße konsequent ahnden und so Menschenleben schützen", erklärte Innenminister Roman Poseck (56, CDU) zu der Kontrollwoche.

Ziel sei es, dass sich alle Verkehrsteilnehmer an die Geschwindigkeitsbegrenzungen hielten und mit mehr Rücksicht und Verantwortung unterwegs seien. "Wir wollen mit der Speed-Week für verantwortungsbewusstes Fahren sensibilisieren."

Auch nach Ansicht des Verkehrsclubs ADAC leisten die Kontrollen einen entsprechenden Beitrag zu mehr Sicherheit auf den Straßen in Deutschland. Den Verkehrsteilnehmenden würden so die Gefahren schnellen Fahrens bewusst gemacht.