Frau von mehreren Männern auf Offenbacher Marktplatz vergewaltigt? Polizei sucht dringend Zeugen
Offenbach - Mehrere Männer sollen am frühen Freitagmorgen in Offenbach sexuelle Handlungen an einer Frau vorgenommen haben - ohne ihr Einverständnis. Jetzt ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft wegen eines Sexualdelikts.
Ein Sprecher der Polizei schilderte den Vorfall nach dem derzeitigen Erkenntnisstand. Demnach hatten Zeugen gegen 4.45 Uhr das Geschehen im Bereich des Marktplatzes bemerkt und die Polizei verständigt.
Bei ihrem Eintreffen fanden die Beamten dann die Frau vor, die berichtete, dass sie zu den sexuellen Handlungen gezwungen worden sei.
Aufnahmen aus der Videoanlage vor Ort hätten diese Aussage unterstützt. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.
Die Polizei begann im Anschluss, vor Ort Spuren zu sichern und den genauen Ablauf sowie die Hintergründe zu ermitteln.
In diesem Zusammenhang werden dringend Zeugen gesucht, die im Bereich des Marktplatzes zwischen 2.30 Uhr und 5 Uhr in der Nacht zum Freitag verdächtige Beobachtungen gemacht haben.
Hinweise werden von der Kripo Offenbach unter der Rufnummer 069/8098-1234 entgegengenommen.
Titelfoto: 5VISION.NEWS