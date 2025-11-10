Leblose Person am Hauptbahnhof gefunden: Für Mann kommt jede Hilfe zu spät

Mainz - Am Hauptbahnhof in Mainz ist am Montagnachmittag eine leblose Person entdeckt worden.

Der Fundort wurde von der Polizei abgesperrt. © NEWS5/Deniz Gündogan

Passanten hatten nach dem Fund unmittelbar die Bundespolizei und den Rettungsdienst alarmiert.

Trotz aller Bemühungen kam letztendlich jede Hilfe zu spät. Reanimationsversuche blieben erfolglos.

Woran der Mann starb, ist bislang noch unklar.