Leblose Person am Hauptbahnhof gefunden: Für Mann kommt jede Hilfe zu spät

Am Hauptbahnhof in Mainz ist am Montagnachmittag eine leblose Person entdeckt worden.

Von Jan Höfling

Mainz - Am Hauptbahnhof in Mainz ist am Montagnachmittag eine leblose Person entdeckt worden.

Der Fundort wurde von der Polizei abgesperrt.
Der Fundort wurde von der Polizei abgesperrt.  © NEWS5/Deniz Gündogan

Passanten hatten nach dem Fund unmittelbar die Bundespolizei und den Rettungsdienst alarmiert.

Trotz aller Bemühungen kam letztendlich jede Hilfe zu spät. Reanimationsversuche blieben erfolglos.

Woran der Mann starb, ist bislang noch unklar.

Er wurde von einem Notarzt für tot erklärt. Die Hintergründe sind Teil der laufenden Ermittlungen.

Erstmeldung: 16.45 Uhr, zuletzt aktualisiert: 20.52 Uhr

Titelfoto: NEWS5/Deniz Gündogan

Mehr zum Thema Hessen: