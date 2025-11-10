Leblose Person am Hauptbahnhof gefunden: Für Mann kommt jede Hilfe zu spät
Mainz - Am Hauptbahnhof in Mainz ist am Montagnachmittag eine leblose Person entdeckt worden.
Passanten hatten nach dem Fund unmittelbar die Bundespolizei und den Rettungsdienst alarmiert.
Trotz aller Bemühungen kam letztendlich jede Hilfe zu spät. Reanimationsversuche blieben erfolglos.
Woran der Mann starb, ist bislang noch unklar.
Er wurde von einem Notarzt für tot erklärt. Die Hintergründe sind Teil der laufenden Ermittlungen.
Erstmeldung: 16.45 Uhr, zuletzt aktualisiert: 20.52 Uhr
Titelfoto: NEWS5/Deniz Gündogan