Leblose Person am Mainzer Hauptbahnhof gefunden: Hilfe kommt zu spät

Mainz - Am Hauptbahnhof in Mainz ist am Montagnachmittag eine leblose Person entdeckt worden.

Der Fundort wurde von der Polizei abgesperrt. © NEWS5/Deniz Gündogan

Passanten hatten nach dem Fund unmittelbar die Bundespolizei und den Rettungsdienst alarmiert.

Trotz aller Bemühungen kam letztendlich jede Hilfe zu spät. Reanimationsversuche blieben erfolglos.