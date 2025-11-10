Leblose Person am Mainzer Hauptbahnhof gefunden: Hilfe kommt zu spät
Mainz - Am Hauptbahnhof in Mainz ist am Montagnachmittag eine leblose Person entdeckt worden.
Passanten hatten nach dem Fund unmittelbar die Bundespolizei und den Rettungsdienst alarmiert.
Trotz aller Bemühungen kam letztendlich jede Hilfe zu spät. Reanimationsversuche blieben erfolglos.
Die Person wurde für tot erklärt. Die Hintergründe sind bislang noch unklar, die Ermittlungen laufen.
Titelfoto: NEWS5/Deniz Gündogan