Letzte Sperrung entfällt! Tunnel Frankenhain früher frei als geplant
Von Sabine Maurer
Schwalmstadt - Endlich auch mal eine gute Nachricht für Autofahrer: Die Wartungsarbeiten im Tunnel Frankenhain auf der A49 bei Schwalmstadt konnten vorzeitig beendet werden.
Daher entfalle die letzte geplante Sperrung in der Nacht von Donnerstag (30. Juli) auf Freitag, teilte die Autobahn GmbH des Bundes zur Planung mit.
Wegen routinemäßigen Wartungs- sowie Reinigungsarbeiten war der Tunnel seit Montagabend jeweils von 20 bis 5 Uhr in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt worden.
Die technische Tunnelausstattung müsse nach Richtlinien für die Ausstattung und den Betrieb von Straßentunneln regelmäßig gewartet werden, hieß es von der Autobahn GmbH zum Sperrungsgrund.
Die deshalb nun durchgeführte Überprüfung und die Wartung seien nötig, um die Sicherheit sowie einen möglichst reibungslosen Betrieb sicherzustellen.
Titelfoto: Nadine Weigel/dpa