Letzte Sperrung entfällt! Tunnel Frankenhain früher frei als geplant

Schwalmstadt - Endlich auch mal eine gute Nachricht für Autofahrer: Die Wartungsarbeiten im Tunnel Frankenhain auf der A49 bei Schwalmstadt konnten vorzeitig beendet werden.

Der Tunnel Frankenhain auf der A49 bei Schwalmstadt muss in der Nacht auf Freitag nicht erneut gesperrt werden. © Nadine Weigel/dpa

Daher entfalle die letzte geplante Sperrung in der Nacht von Donnerstag (30. Juli) auf Freitag, teilte die Autobahn GmbH des Bundes zur Planung mit.

Wegen routinemäßigen Wartungs- sowie Reinigungsarbeiten war der Tunnel seit Montagabend jeweils von 20 bis 5 Uhr in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt worden.