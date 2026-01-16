Mainbrücke ab heute dicht! Hier müsst Ihr mit Umleitungen rechnen

Hochheim am Main - Die Mainbrücke Hochheim im Main-Taunus-Kreis wird ab dem 16. Januar 2025 (22 Uhr) bis zu den frühen Morgenstunden des kommenden Montags voll gesperrt.

Achtung, Bauarbeiten! Die Mainbrücke Hochheim wird ab dem heutigen Freitag gesperrt. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Für Instandsetzungsarbeiten an der Brücke seien temporäre Vollsperrungen der Autobahn 671 zwischen den Anschlussstellen Hochheim Süd und Gustavsburg nötig, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Vom 23. Januar bis zum 26. Januar solle die Strecke erneut gesperrt werden.

Großräumige Umleitungen in die Fahrtrichtungen Darmstadt und Wiesbaden sollen eingerichtet werden.

In Fahrtrichtung Darmstadt erfolge die Umleitung ab dem Schiersteiner Kreuz über die Autobahnen 643, 60 und 67. Ab dem Wiesbadener Kreuz über die A3 und die A67 und ab der Anschlussstelle Wiesbaden-Erbenheim über die A66.

In Fahrtrichtung Wiesbaden solle der Verkehr ab dem Rüsselsheimer Dreieck über die A3 umgeleitet werden. Ab dem Mainspitz-Dreieck werde eine Umleitung über die A60 und A643 beziehungsweise über die A60, A67 und A3 eingerichtet.