Mann flippt in OP-Saal komplett aus und verletzt vier Polizisten

Rüsselsheim - Ein 27-Jähriger hat im OP-Saal einer Klinik in Rüsselsheim am Montagabend vier Polizistinnen und Polizisten mit Prellungen, Kratz-, Schürf- und einer Bisswunde verletzt.

Als der 27-Jährige den OP-Saal nicht verlassen wollte, rief das Personal die Polizei. (Symbolbild) © 123RF/lightfieldstudios

Die Einsatzkräfte seien wegen seines aggressiven Verhaltens gegenüber Operationspersonal ins Krankenhaus gerufen worden, teilte ein Sprecher der Polizei mit.

Hintergrund könnte gewesen sein, dass er bei der Behandlung seiner Freundin in einem Operationssaal störte.

Als die Beamten den 27-Jährigen aus dem Saal bringen wollten, habe dieser einem Polizisten am Montag unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen.