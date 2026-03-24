Mann flippt in OP-Saal komplett aus und verletzt vier Polizisten
Von Oliver Pietschmann
Rüsselsheim - Ein 27-Jähriger hat im OP-Saal einer Klinik in Rüsselsheim am Montagabend vier Polizistinnen und Polizisten mit Prellungen, Kratz-, Schürf- und einer Bisswunde verletzt.
Die Einsatzkräfte seien wegen seines aggressiven Verhaltens gegenüber Operationspersonal ins Krankenhaus gerufen worden, teilte ein Sprecher der Polizei mit.
Hintergrund könnte gewesen sein, dass er bei der Behandlung seiner Freundin in einem Operationssaal störte.
Als die Beamten den 27-Jährigen aus dem Saal bringen wollten, habe dieser einem Polizisten am Montag unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen.
Er sei dann mit einem Taser außer Gefecht gesetzt und festgenommen worden. Den Mann erwarte nun ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.
Titelfoto: Bild-Montage: 123rf/lightfieldstudios, Andreas Arnold/dpa