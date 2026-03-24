Mann flippt in OP-Saal komplett aus und verletzt vier Polizisten

Weil er einen OP-Saal einer Klinik in Rüsselsheim nicht verlassen wollte, rief das Personal die Polizei. Dann flippte der 27-Jährige komplett aus.

Von Oliver Pietschmann

Rüsselsheim - Ein 27-Jähriger hat im OP-Saal einer Klinik in Rüsselsheim am Montagabend vier Polizistinnen und Polizisten mit Prellungen, Kratz-, Schürf- und einer Bisswunde verletzt.

Als der 27-Jährige den OP-Saal nicht verlassen wollte, rief das Personal die Polizei. (Symbolbild)
Als der 27-Jährige den OP-Saal nicht verlassen wollte, rief das Personal die Polizei. (Symbolbild)  © 123RF/lightfieldstudios

Die Einsatzkräfte seien wegen seines aggressiven Verhaltens gegenüber Operationspersonal ins Krankenhaus gerufen worden, teilte ein Sprecher der Polizei mit.

Hintergrund könnte gewesen sein, dass er bei der Behandlung seiner Freundin in einem Operationssaal störte.

Als die Beamten den 27-Jährigen aus dem Saal bringen wollten, habe dieser einem Polizisten am Montag unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

Als die Polizisten eintrafen, eskalierte die Situation. (Symbolbild)
Als die Polizisten eintrafen, eskalierte die Situation. (Symbolbild)  © Andreas Arnold/dpa

Er sei dann mit einem Taser außer Gefecht gesetzt und festgenommen worden. Den Mann erwarte nun ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Titelfoto: Bild-Montage: 123rf/lightfieldstudios, Andreas Arnold/dpa

Mehr zum Thema Hessen: