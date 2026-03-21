Mann in Wiesbaden im Streit getötet: Verdächtiger in U-Haft

Wiesbaden - Entscheidung gefallen: Nach der Tötung eines 68 Jahre alten Mannes in Wiesbaden ist der festgenommene 38 Jahre alte Verdächtige in Untersuchungshaft genommen worden.

Der Verdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Dies habe die Haftrichterin am Amtsgericht Wiesbaden angeordnet, sagte ein Polizeisprecher.

Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an, nähere Details zu den Hintergründen seien noch unklar.

Die Tat hatte sich bei einem Streit in der Wiesbadener Innenstadt ereignet. Fahnder hatten den 38-Jährigen als mutmaßlichen Täter festgenommen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitagabend mitgeteilt hatten.

Sanitäter waren am Freitag gegen 13 Uhr zu dem verletzten 68-Jährigen gerufen worden. Sie konnten ihn aber nicht mehr retten, er starb kurze Zeit später an seinen schweren Verletzungen. Zur Art der Verletzungen wurden keine Details bekannt.

Auch zum Verhältnis des Toten und des 38-Jährigen zueinander könnten noch keine Angaben gemacht werden, sagte der Polizeisprecher.