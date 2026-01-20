Massive Probleme beim Bahnverkehr in Rhein-Main: Lok entgleist
Von Marc Thomé und Nina Gross
Hattersheim am Main - In Hattersheim (Main-Taunus-Kreis) ist am frühen Dienstagmorgen eine Lok bei einer Rangierfahrt entgleist und sorgt seitdem für massive Probleme im Bahnverkehr zwischen Frankfurt und Wiesbaden.
Wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte, waren die Einsatzkräfte gegen 3.45 Uhr alarmiert worden. Vor Ort fanden sie dann die entgleiste Lok vor, aus der Betriebsstoffe austraten. Der Lokführer sei da bereits in ein Krankenhaus zur weiteren Untersuchung gebracht worden.
Den Feuerwehrleuten sei es dann gelungen, den undichten, 2700 Liter Öl fassenden Tank abzudichten.
Es seien aber insgesamt 100 Liter an Betriebsstoffen ausgelaufen, was die entsprechenden Maßnahmen nach sich gezogen habe, um diese aufzufangen und ein weiteres Ausbreiten zu verhindern.
Zudem wurde laut Feuerwehr durch die Entgleisung die Oberleitung beschädigt, sodass die Bahnstrecke zwischen Frankfurt-Höchst und Flörsheim komplett gesperrt werden musste, was zu den Einschränkungen des Bahnverkehrs im Rhein-Main-Gebet führte.
Gegen 7.20 Uhr sei der Feuerwehreinsatz schließlich beendet gewesen. Die Bahn kümmert sich um die Instandsetzung der Strecke. Wie genau es zum Entgleisen der Lok kommen konnte, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.
Das müssen Reisende jetzt wissen
Reisenden steht laut Bahn zwischen Frankfurt-Höchst und Flörsheim ein Ersatzverkehr mit Bussen zur Verfügung.
Die Linie S1 verkehrt laut Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) auf den Abschnitten zwischen Wiesbaden und Flörsheim sowie zwischen Ober-Roden und Frankfurt-Höchst.
Von der Streckensperrung betroffen sind den Angaben des RMV zufolge die Regionalbahnlinien RE2, RE4, RE14, RE9 und RB10. Diese entfallen zwischen Frankfurt und Mainz sowie Wiesbaden. Umleitungen über Rüsselsheim seien aufgrund von Bauarbeiten nicht möglich.
Titelfoto: 5VISION.NEWS