Massive Probleme beim Bahnverkehr in Rhein-Main: Lok entgleist

Hattersheim am Main - In Hattersheim (Main-Taunus-Kreis) ist am frühen Dienstagmorgen eine Lok bei einer Rangierfahrt entgleist und sorgt seitdem für massive Probleme im Bahnverkehr zwischen Frankfurt und Wiesbaden.

Die Lok war am frühen Dienstagmorgen bei Hattersheim entgleist. © 5VISION.NEWS

Wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte, waren die Einsatzkräfte gegen 3.45 Uhr alarmiert worden. Vor Ort fanden sie dann die entgleiste Lok vor, aus der Betriebsstoffe austraten. Der Lokführer sei da bereits in ein Krankenhaus zur weiteren Untersuchung gebracht worden.

Den Feuerwehrleuten sei es dann gelungen, den undichten, 2700 Liter Öl fassenden Tank abzudichten.

Es seien aber insgesamt 100 Liter an Betriebsstoffen ausgelaufen, was die entsprechenden Maßnahmen nach sich gezogen habe, um diese aufzufangen und ein weiteres Ausbreiten zu verhindern.

Zudem wurde laut Feuerwehr durch die Entgleisung die Oberleitung beschädigt, sodass die Bahnstrecke zwischen Frankfurt-Höchst und Flörsheim komplett gesperrt werden musste, was zu den Einschränkungen des Bahnverkehrs im Rhein-Main-Gebet führte.