Brech-Durchfall-Attacke in Hotel: Das steckte dahinter

Alsfeld - Die Krankheitsfälle in einem Alsfelder Hotel sind nach Angaben des Vogelsbergkreises durch das Norovirus ausgelöst worden.

13 Hotelgäste mussten vorübergehend in Krankenhäuser eingeliefert werden. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Das Virus sei sowohl bei einem Patienten als auch in Proben nachgewiesen worden, die das Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz des Landkreises am Sonntag genommen und zur Untersuchung ins hessische Landeslabor geschickt habe, teilte eine Sprecherin mit.

Die Behörden des Landkreises stünden im engen Austausch mit dem Hotelbetreiber und stimmten die notwendigen Maßnahmen wie etwa eine zielgerichtete Desinfektion der Zimmer und Räumlichkeiten ab.