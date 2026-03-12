Sorge um Jugendliche in Hessen: Immer häufiger Angststörungen

Wiesbaden – Deutlich mehr Kinder und Jugendliche in Hessen haben eine diagnostizierte Angststörung als vor der Corona-Pandemie . Dies ergab eine Auswertung von Versichertendaten der Krankenkasse DAK. Am häufigsten seien Angststörungen bei Jugendlichen zwischen 15 und 17 Jahren, schrieb die Krankenkasse.

Besonders jugendliche Mädchen in Hessen sind von Angststörungen betroffen, ergab eine Studie der DAK. (Symbolbild) © 123RF/fizkes

Bestehende Sorgen würden allzu oft zu manifesten Ängsten - und durch Klimawandel, Kriege und Zukunftssorgen verstärkt, sagte der Landesvorsitzende des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte und -ärztinnen, Ralf Moebus.

"Wir erleben gerade bei weiblichen Patientinnen einen Rückzug aus ihren gewohnten Sozialräumen hin zu den sozialen Medien, während männliche Patienten eher zu unkontrolliertem Gaming tendieren", beschrieb er die Folgen bei den Jugendlichen.

Besonders betroffen sind laut DAK-Auswertung Mädchen: 2024 wurden 71 von 1000 DAK-versicherten Mädchen zwischen 15 und 17 Jahren ambulant oder stationär wegen einer Angststörung behandelt, wie die Krankenkasse mitteilte.

Im Vergleich zum Jahr 2019 sei dies ein Anstieg um 76 Prozent gewesen. Am häufigsten seien dabei soziale Phobien und Panikstörungen.