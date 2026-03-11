Weil er sich über Sperrung aufregt: Mann fährt Piloten von Rettungs-Hubschrauber im Einsatz an

Vogelsbergkreis - Die Polizei fandet nach einem Autofahrer, der den Piloten eines Rettungshubschraubers bei einem Einsatz im hessischen Vogelsbergkreis angefahren haben soll!

Der Pilot hatte den Autofahrer zur Rede stellen wollen, daraufhin wurde er angefahren. (Symbolbild) © 123RF/chalabala

Ein Sprecher der Polizei schilderte am Mittwoch den derzeitigen Stand der Ermittlungen. So war es am Sonntag zunächst auf der B276 bei Schotten zu einem Unfall gekommen, bei dem ein 29 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Es wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, um den 29-Jährigen in ein Krankenhaus zu transportieren. Die Bundesstraße wurde abgesperrt, sodass der Hubschrauber landen konnte.

Ein Autofahrer soll mit einer dunklen Limousine zunächst an der Absperrung vorbeigefahren sein. Daraufhin habe sich der Pilot vor seinen Hubschrauber gestellt und den Mann abgesprochen.

Dieser habe aber überhaupt kein Verständnis für die Sperrung gezeigt und sei dann gegen das Bein des Piloten gefahren. Dann habe er gewendet und sei in noch unbekannte Richtung davon gefahren.