Weil er sich über Sperrung aufregt: Mann fährt Piloten von Rettungs-Hubschrauber im Einsatz an
Vogelsbergkreis - Die Polizei fandet nach einem Autofahrer, der den Piloten eines Rettungshubschraubers bei einem Einsatz im hessischen Vogelsbergkreis angefahren haben soll!
Ein Sprecher der Polizei schilderte am Mittwoch den derzeitigen Stand der Ermittlungen. So war es am Sonntag zunächst auf der B276 bei Schotten zu einem Unfall gekommen, bei dem ein 29 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt wurde.
Es wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, um den 29-Jährigen in ein Krankenhaus zu transportieren. Die Bundesstraße wurde abgesperrt, sodass der Hubschrauber landen konnte.
Ein Autofahrer soll mit einer dunklen Limousine zunächst an der Absperrung vorbeigefahren sein. Daraufhin habe sich der Pilot vor seinen Hubschrauber gestellt und den Mann abgesprochen.
Dieser habe aber überhaupt kein Verständnis für die Sperrung gezeigt und sei dann gegen das Bein des Piloten gefahren. Dann habe er gewendet und sei in noch unbekannte Richtung davon gefahren.
Fahndung wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung
Der Pilot sei laut Polizei glücklicherweise unverletzt geblieben und konnte seine Arbeit fortsetzen.
Nach dem Fahrer wird nun gefahndet. Er wird wie folgt beschrieben:
etwa 65 bis 70 Jahre alt
ungefähr 1,70 Meter groß
weiße, wellige Haare
rötliche Gesichtsfarbe
Gegen den Mann wurde ein Verfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und der Nötigung im Straßenverkehr eingeleitet.
Hinweise nimmt an die Polizei in Lauterbach unter der Rufnummer 06641/971-0 oder über die Onlinewache sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.
Titelfoto: 123RF/chalabala