Sperrzone nach Schweinepest-Fund ausgeweitet

Marburg - Die Verantwortlichen müssen reagieren: Nach dem Fund eines mit der Afrikanischen Schweinepest infizierten Wildschweins hat der Landkreis Marburg-Biedenkopf die Sperrzone vergrößert.

Die Schweinepest bereitet in Hessen weiterhin Probleme. (Symbolfoto) © Fredrik von Erichsen/dpa

Von der ab Mittwoch geltenden Verfügung seien Gebiete in der Gemeinde Breidenbach und der Stadt Biedenkopf betroffen, teilte der Kreis mit.

In der Sperrzone gelten insbesondere strengere Regeln bei der Jagd, zudem wird zu einer verstärkten Jagd auf Wildschweine aufgerufen.

Das Virus wurde Anfang Mai im nordrhein-westfälischen Deuz gefunden, etwa 5,5 Kilometer von der hessischen Landesgrenze entfernt.