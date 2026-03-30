Mehr Betrugsversuche in Hessen: So wird bei der Führerschein-Prüfung geschummelt

Berlin/Wiesbaden - Die Zahl der Täuschungsversuche bei den theoretischen Führerscheinprüfungen ist in Hessen im vergangenen Jahr gestiegen.

In Hessen wurden im vergangenen Jahr 263 Betrugsfälle bei der Führerscheinprüfung aufgedeckt; etwas mehr als im Jahr zuvor. (Symbolbild) © Swen Pförtner/dpa

Aufgedeckt wurden 263 Fälle, im Jahr zuvor waren es 245, wie aus Zahlen des TÜV-Verbands hervorgeht. Deutschlandweit wurden 4239 derartige Betrugsfälle registriert.

"Die aktuellen Zahlen zeigen, dass sich der Prüfungsbetrug nach einem starken Anstieg in den Vorjahren auf einem hohen Niveau stabilisiert", sagte Fani Zaneta vom TÜV-Verband.

Zugleich gebe es vermutlich ein großes Dunkelfeld, da nur ein Teil der Täuschungen entdeckt werde.