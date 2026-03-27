Mehrere Garagen im Main-Kinzig-Kreis brennen: 200.000 Euro Schaden!

Rodenbach - Ein Brand mehrerer Garagen hat im Main-Kinzig-Kreis einen Schaden in Höhe von 200.000 Euro angerichtet.

Eine Anwohnerin hatte den Brand bemerkt und die Feuerwehr verständigt. © 5VISION.NEWS

Eine Anwohnerin habe das Feuer in Rodenbach in der Nacht zu Freitag gemeldet, sagte ein Sprecher der Polizei.

Nach gut zwei Stunden habe die Feuerwehr den Brand löschen können. Verletzt worden sei niemand.

Die fünf in einer Reihe gebauten Garagen seien zum Teil erheblich beschädigt worden, teilte die Polizei weiter mit. Zudem sei die Fassade eines angrenzenden Wohnhauses stark verrußt.