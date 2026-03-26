Wegen Bauarbeiten: Nächtliche Sperrung der A3 steht an

Hanau - Die A3 in Südosthessen soll in der Nacht vom kommenden Montag auf Dienstag im Bereich der Anschlussstelle Hanau gesperrt werden.

Die Bauarbeiten auf der A3 sollen in der Nacht von Montag auf Dienstag erfolgen, Autofahrer müssen sich auf Verkehrsbehinderungen einstellen. (Symbolbild) © 123RF/photohomepage

Grund dafür sind Umbaumaßnahmen für Großraum- und Schwertransporter in Fahrtrichtung Würzburg, wie die Niederlassung West der Autobahn GmbH am Mittwoch mitteilte.

Demnach wird die Abfahrt zur Bundesstraße 45 in Richtung Fulda/Hanau gesperrt. Der Verkehr soll über die Anschlussstelle Seligenstadt umgeleitet werden.

Die Arbeiten beginnen nach Angaben der Autobahn GmbH gegen 22 Uhr am Montagabend und sollen bis Dienstagmorgen 6 Uhr andauern.

Konkret sollen in dem Streckenabschnitt der A3 Überfahr-Platten für Groß- und Schwertransporter ausgelegt werden.