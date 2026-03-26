Wegen Bauarbeiten: Nächtliche Sperrung der A3 steht an
Von Ina Welter
Hanau - Die A3 in Südosthessen soll in der Nacht vom kommenden Montag auf Dienstag im Bereich der Anschlussstelle Hanau gesperrt werden.
Grund dafür sind Umbaumaßnahmen für Großraum- und Schwertransporter in Fahrtrichtung Würzburg, wie die Niederlassung West der Autobahn GmbH am Mittwoch mitteilte.
Demnach wird die Abfahrt zur Bundesstraße 45 in Richtung Fulda/Hanau gesperrt. Der Verkehr soll über die Anschlussstelle Seligenstadt umgeleitet werden.
Die Arbeiten beginnen nach Angaben der Autobahn GmbH gegen 22 Uhr am Montagabend und sollen bis Dienstagmorgen 6 Uhr andauern.
Konkret sollen in dem Streckenabschnitt der A3 Überfahr-Platten für Groß- und Schwertransporter ausgelegt werden.
Diese Platten sind nach Angaben der Autobahn GmbH essenziell, um den Untergrund der Fahrbahn zu schützen und temporäre Schwerlast-Baustraßen zu schaffen.
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