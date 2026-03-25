Protestaktionen gegen AfD-Jugend: Polizei mit einem Großaufgebot in Fulda im Einsatz

Fulda - Die Polizei wird angesichts der angekündigten Proteste gegen die Gründung eines hessischen Landesverbandes der AfD -Jugendorganisation an diesem Samstag mit einem Großaufgebot in Fulda sein.

In Fulda stehen am 28. März Protestaktionen an. (Archivbild) © Boris Roessler/dpa

Das erklärte Innenminister Roman Poseck (56, CDU) hinsichtlich der Planung. Die anstehenden Proteste werden seiner Einschätzung zufolge voraussichtlich aber "nicht die Dimension haben, die wir Ende November in Gießen erlebt haben".

Gegen die Gründung der AfD-Jugendorganisation Generation Deutschland (GD) auf Bundesebene in Gießen am 29. November 2025 hatten rund 25.000 Menschen protestiert – die meisten friedlich. Es kam aber auch zu Zusammenstößen mit der Polizei.

Während in Gießen Gegendemonstranten wegen der hohen symbolischen Bedeutung eines neuen Bundesverbandes aus ganz Deutschland angereist waren, dürfte das Geschehen in Fulda vor allem eine landesweite Dimension haben, erklärte er.

"Derzeit muss von einer breiten hessenweiten Mobilisierung ausgegangen werden. Eine Mobilisierung über Hessen hinaus ist bislang nicht feststellbar", so Poseck.