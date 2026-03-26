Einkaufscenter in Dreieich wegen Feuer evakuiert: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Dreieich - Wegen eines Feuerwehreinsatzes musste am Mittwochabend das Einkaufscenter Nordpark in Dreieich evakuiert werden. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung.

Die Feuerwehr hatte wegen des Brands das Einkaufscenter vorsorglich geräumt. © 5VISION.NEWS

Wie ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen sagte, war gegen 20.30 Uhr ein Feuer in der Kundentoilette des Centers ausgebrochen. Daraufhin sei eine Meldung wegen Rauchentwicklung und offenen Flammen im Sanitär-Bereich bei Polizei und Feuerwehr eingegangen.

Bei der Ankunft der Einsatzkräfte hatte laut Polizei ein Hausmeister das Feuer bereits gelöscht. Die Feuerwehr habe dann die 150 bis 200 Personen, die sich noch im Gebäude befanden, vorsorglich evakuiert und anschließend mit der Belüftung begonnen.

Erste Ermittlungen der Polizei zur Brandursache ergaben, dass das Feuer wohl vorsätzlich ausgelöst wurde: In der Auffangschale eines Spenders für Desinfektionsmittel seien verbrannte Gegenstände festgestellt worden. Der entstandene Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt.