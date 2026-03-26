Einkaufscenter in Dreieich wegen Feuer evakuiert: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung
Dreieich - Wegen eines Feuerwehreinsatzes musste am Mittwochabend das Einkaufscenter Nordpark in Dreieich evakuiert werden. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung.
Wie ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen sagte, war gegen 20.30 Uhr ein Feuer in der Kundentoilette des Centers ausgebrochen. Daraufhin sei eine Meldung wegen Rauchentwicklung und offenen Flammen im Sanitär-Bereich bei Polizei und Feuerwehr eingegangen.
Bei der Ankunft der Einsatzkräfte hatte laut Polizei ein Hausmeister das Feuer bereits gelöscht. Die Feuerwehr habe dann die 150 bis 200 Personen, die sich noch im Gebäude befanden, vorsorglich evakuiert und anschließend mit der Belüftung begonnen.
Erste Ermittlungen der Polizei zur Brandursache ergaben, dass das Feuer wohl vorsätzlich ausgelöst wurde: In der Auffangschale eines Spenders für Desinfektionsmittel seien verbrannte Gegenstände festgestellt worden. Der entstandene Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt.
Jetzt fahnden die Ermittler nach dem Täter und sie suchen Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 069/78098-1234 entgegen.
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