Mehrere Schüsse auf besuchte Spielhalle in Südhessen

Darmstadt/Groß-Zimmern - In der Nacht zum Sonntag wurde auf eine zu diesem Zeitpunkt besuchte Spielhalle in Groß-Zimmern bei Darmstadt geschossen.

Die sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern blieb bislang erfolglos. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Das teilten Polizei und die Staatsanwaltschaft Darmstadt am Sonntag mit. Demnach hatten Zeugen gegen 3.50 Uhr die Polizei über den Notruf alarmiert.

Bei ihrer Ankunft in der Röntgenstraße stellten die Einsatzkräfte fest, dass die Scheiben im Eingangsbereich der Spielhalle durch Schüsse beschädigt worden waren. Die Personen, die sich in der Spielhalle aufgehalten hatten, blieben alle unverletzt.