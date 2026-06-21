Mehrere Schüsse auf besuchte Spielhalle in Südhessen
Darmstadt/Groß-Zimmern - In der Nacht zum Sonntag wurde auf eine zu diesem Zeitpunkt besuchte Spielhalle in Groß-Zimmern bei Darmstadt geschossen.
Das teilten Polizei und die Staatsanwaltschaft Darmstadt am Sonntag mit. Demnach hatten Zeugen gegen 3.50 Uhr die Polizei über den Notruf alarmiert.
Bei ihrer Ankunft in der Röntgenstraße stellten die Einsatzkräfte fest, dass die Scheiben im Eingangsbereich der Spielhalle durch Schüsse beschädigt worden waren. Die Personen, die sich in der Spielhalle aufgehalten hatten, blieben alle unverletzt.
Von den Tätern fehlt trotz der sofort eingeleiteten Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, noch jede Spur.
Die Ermittlungen dauern an und die Polizei sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa