Mitten in der Nacht nochmal in den Supermarkt? In Offenbach ist das jetzt möglich

Offenbach am Main - Mitten in der Nacht nochmal kurz in den Supermarkt? Was in Ländern wie den USA, Italien oder den Niederlanden bereits möglich ist, verspricht in Hessen nun auch ein "nahkauf YUNIQ"-Pilotprojekt in Offenbach.

In Offenbach kann auch nachts eingekauft werden. (Symbolbild) © 123RF/iakovenko

Bei der Filiale in der Bieberer Straße kann ab dem heutigen Montag rund um die Uhr eingekauft werden. Sonntags ist allerdings Ruhetag. Bedeutet: Von Montag (7 Uhr) bis Samstag (23.45 Uhr) hat der Supermarkt durchgehend für Kunden geöffnet.

Der Testlauf ist vorerst auf vier Wochen angesetzt.

Als Teil und mit der Unterstützung der REWE Group soll mit den neuen Öffnungszeiten laut dem Geschäftsführer der YUNIQ Lebensmittel GmbH, Davide Spiga, "ein Zeichen für mehr Flexibilität, Lebensqualität und Kundennähe" gesetzt werden.

"Wir möchten die Nahversorgung in Offenbach moderner, frischer und flexibler gestalten – mit einem Markt, der sich nach den Menschen richtet, nicht umgekehrt", erklärt der 33-Jährige weiter.