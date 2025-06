11.06.2025 07:33 Motorrad kracht gegen Mercedes: Biker (†61) stirbt noch an der Unfallstelle

Bei einem Unfall am Dienstagabend in Darmstadt erlitt ein 61 Jahre alter Motorradfahrer so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Von Marc Thomé

Darmstadt - Am frühen Dienstagabend ist in Darmstadt ein 61 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen. Alles in Kürze Motorradfahrer (61) stirbt nach Unfall in Darmstadt

Zusammenstoß mit Mercedes an Kreuzung

Autofahrerin (33) verletzt und hospitalisiert

Ermittlungen zum Unfallhergang laufen

Unfallstelle bis 20.15 Uhr gesperrt Mehr anzeigen Noch ist der genaue Hergang des Unfalls unklar. © 5VISION.NEWS Wie ein Sprecher der Polizei sagte, war es gegen 17.30 Uhr an der Kreuzung der Straßen "Am Waldfriedhof" und "Eifelring" zum Zusammenstoß des Bikers mit dem Mercedes einer 33 Jahre alten Autofahrerin gekommen. Bei diesem erlitt der 61-Jährige so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Auch die Autofahrerin wurde verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Noch nicht geklärt ist der genaue Hergang des Unfalls. Hier laufen die Ermittlungen unter Beteiligung eines Sachverständigen. Außerdem wurde die Unfallstelle mit einem Hubschrauber abgeflogen und fotografiert. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie die Unfallaufnahme musste der Bereich um die Kreuzung bis etwa 20.15 Uhr voll gesperrt werden.

Titelfoto: 5VISION.NEWS