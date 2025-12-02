Böller-Knall: Frau gerät unter durchgehendes Pferd

Eine 22-Jährige ist unter ihr nach einem lauten Knall durchgegangenes Pferd geraten. Das Geräusch soll von zwei Kindern mit Böllern verursacht worden sein.

Calden - Nach einem lauten Knall ist ein Pferd in Panik geraten und hat eine junge Frau bei Calden (Kreis Kassel) lebensgefährlich verletzt.

Nach einem lauten Knall war das Pferd durchgegangen. Vermutlich rührte das Geräusch von einem Feuerwerkskörper, den zwei Kinder gezündet hatten. (Symbolbild)  © 123rf/toptnp

Nach bisherigen Ermittlungen sollen zwei zehn und zwölf Jahre alte Kinder einen frei verkäuflichen Feuerwerkskörper gezündet haben.

Es bestehe der Verdacht, dass das Pferd deshalb durchgegangen sei, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit.

Reste des abgebrannten Feuerwerks seien hinter einer Hecke sichergestellt worden.

Nach bisherigen Ermittlungen führte die 22-Jährige das Pferd gemeinsam mit einer Freundin am Halfter aus, als es plötzlich laut knallte. Das Tier erschrak und ging durch.

Bei dem Versuch, das davon galoppierende Tier am Zügel festzuhalten, wurde die 22-Jährige der Mitteilung zufolge mitgeschleift und geriet schließlich unter das Tier.

Ein Rettungshubschrauber brachte die Schwerverletzte in eine Klinik. (Symbolbild)  © Boris Rössler/dpa

Rettungshubschrauber im Einsatz

Mit dem Rettungshubschrauber wurde sie ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizei konnte das Pferd später wieder eingefangen werden.

Die Erziehungsberechtigten der Kinder seien informiert worden. Genauere Details sollen noch ermittelt werden.

