Großbrand in Lagerkomplex: Millionen-Schaden, Feuerwehr warnt Anwohner

In Hattersheim am Main brennt seit dem frühen Dienstagmorgen ein Büro- und Lagerkomplex. Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten.

Von Michael Bauer

Hattersheim - Ein Großbrand hat in einem Büro- und Lagerkomplex in Hattersheim (Main-Taunus-Kreis) erheblichen Schaden angerichtet.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Gebäude bereits teilweise in Flammen.
Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Gebäude bereits teilweise in Flammen.

Das Feuer wurde laut Polizei gegen 1.45 Uhr gemeldet, Menschen hielten sich zu dem Zeitpunkt nicht in dem Gebäude auf. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen siebenstelligen Betrag geschätzt.

Das zweite Obergeschoss des Gebäudes stand teilweise in Flammen, als die ersten Einsatzkräfte eintrafen.

Weil in den Räumen unter anderem Akkus und Solarpaneele lagerten, breitete sich das Feuer schnell aus.

Die Hitzeentwicklung war so stark, dass die Feuerwehr das Gebäude während der noch laufenden Löscharbeiten nicht betreten konnte. Im weiteren Verlauf stürzte das Dach ein. Die Löscharbeiten dauerten am Morgen noch an.

Wie es zu dem Feuer kam, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.
Wie es zu dem Feuer kam, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Warnung an die Bevölkerung über Katwarn

Wegen der starken Rauchentwicklung warnte die Rettungsleitstelle die Bevölkerung über die App Katwarn.

Zur Ursache des Feuers gibt es bislang keine Hinweise. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

