Großbrand in Lagerkomplex: Millionen-Schaden, Feuerwehr warnt Anwohner

Hattersheim - Ein Großbrand hat in einem Büro- und Lagerkomplex in Hattersheim (Main-Taunus-Kreis) erheblichen Schaden angerichtet.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Gebäude bereits teilweise in Flammen.

Das Feuer wurde laut Polizei gegen 1.45 Uhr gemeldet, Menschen hielten sich zu dem Zeitpunkt nicht in dem Gebäude auf. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen siebenstelligen Betrag geschätzt.

Das zweite Obergeschoss des Gebäudes stand teilweise in Flammen, als die ersten Einsatzkräfte eintrafen.

Weil in den Räumen unter anderem Akkus und Solarpaneele lagerten, breitete sich das Feuer schnell aus.

Die Hitzeentwicklung war so stark, dass die Feuerwehr das Gebäude während der noch laufenden Löscharbeiten nicht betreten konnte. Im weiteren Verlauf stürzte das Dach ein. Die Löscharbeiten dauerten am Morgen noch an.