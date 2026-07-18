Nach tödlicher Macheten-Attacke: Kelkheim gedenkt Mordopfer (†58)

Kelkheim - Nach dem mutmaßlichen Mord an einer Frau (†58) in Kelkheim hat die Stadt der Getöteten gedacht.

Am Samstag lud die Stadt Kelkheim zu einer Trauerfeier für die getötete Frau (†58) ein. © Helmut Fricke/dpa

Etwa 400 Menschen nahmen laut Angaben der Stadt an der Gedenkstunde teil, darunter auch Vertreter von Polizei, Notfallseelsorge und Feuerwehr, die nach der Tat im Einsatz waren.

"Die abscheuliche Gewalttat am vergangenen Dienstag in der Stadtmitte hat uns tief erschüttert", hieß es auf Instagram in der Einladung zur Gedenkstunde.

Neben Bürgermeister Albrecht Kündiger und dem Ersten Stadtrat Dirk Hofmann nahmen auch die Pfarrer der evangelischen und katholischen Kirche am Gedenken teil und hielten Ansprachen, ebenso wie ein Vertreter der katholischen Kroatischen Gemeinde.

Mit einem Bild wurde an die Getötete erinnert, zudem wurden auch Spenden gesammelt.