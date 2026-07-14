Uni-Gebäude in Gießen geräumt: Spezialkräfte holen Aktivisten vom Dach

Gießen - Nach einer dreitägigen Besetzung hat die Polizei in Gießen ein Gebäude der Justus-Liebig-Universität geräumt.

Spezialkräfte holen einen der beiden Aktivisten vom Dach des besetzten Uni-Gebäudes. © Christian Lademann/dpa

Am frühen Dienstagmorgen rückte nach Polizeiangaben eine niedrige dreistellige Zahl von Beamten an dem Gebäude in der Gießener Hein-Heckroth-Straße an. Die Polizei sprach von einem friedlichen Verlauf der Räumung "ohne besondere Vorkommnisse". Im Anschluss seien die Aktivisten zu einer Demonstration in Richtung des Uni-Hauptgebäudes gestartet.

Beim Eintreffen der Beamten hielten sich den Angaben zufolge zehn Personen in dem Haus auf, weitere zwei hätten noch vor dem Eintreffen der Polizisten das Dach erklommen, wo sie Pyrotechnik zündeten.

Vor dem Eingangsbereich des Hauses und im Inneren vor einer Treppe seien Barrikaden errichtet worden, die geräumt werden mussten. Nachdem sie die zehn Aktivisten aus dem Haus gebracht hatten, stellten die Beamten ihre Personalien fest, erteilten ihnen Platzverweise und entließen sie.

Weil die beiden weiteren Besetzer das Dach nicht freiwillig verlassen wollten, wurden Spezialkräfte eines Höheninterventionsteams der Polizei hinzugezogen, die die beiden sicher auf den Boden gebracht hätten.

Dabei sei auch eine Drehleiter der Gießener Feuerwehr zum Einsatz gekommen. Man prüfe nun, den beiden Personen die Kosten für die Bergung vom Dach in Rechnung zu stellen.