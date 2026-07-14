Uni-Gebäude in Gießen geräumt: Spezialkräfte holen Aktivisten vom Dach
Von Christine Schultze
Gießen - Nach einer dreitägigen Besetzung hat die Polizei in Gießen ein Gebäude der Justus-Liebig-Universität geräumt.
Am frühen Dienstagmorgen rückte nach Polizeiangaben eine niedrige dreistellige Zahl von Beamten an dem Gebäude in der Gießener Hein-Heckroth-Straße an. Die Polizei sprach von einem friedlichen Verlauf der Räumung "ohne besondere Vorkommnisse". Im Anschluss seien die Aktivisten zu einer Demonstration in Richtung des Uni-Hauptgebäudes gestartet.
Beim Eintreffen der Beamten hielten sich den Angaben zufolge zehn Personen in dem Haus auf, weitere zwei hätten noch vor dem Eintreffen der Polizisten das Dach erklommen, wo sie Pyrotechnik zündeten.
Vor dem Eingangsbereich des Hauses und im Inneren vor einer Treppe seien Barrikaden errichtet worden, die geräumt werden mussten. Nachdem sie die zehn Aktivisten aus dem Haus gebracht hatten, stellten die Beamten ihre Personalien fest, erteilten ihnen Platzverweise und entließen sie.
Weil die beiden weiteren Besetzer das Dach nicht freiwillig verlassen wollten, wurden Spezialkräfte eines Höheninterventionsteams der Polizei hinzugezogen, die die beiden sicher auf den Boden gebracht hätten.
Dabei sei auch eine Drehleiter der Gießener Feuerwehr zum Einsatz gekommen. Man prüfe nun, den beiden Personen die Kosten für die Bergung vom Dach in Rechnung zu stellen.
Am Montagnachmittag war das Ultimatum an die Besetzer ausgelaufen
Begleitet wurden die Maßnahmen von Sprechchören weiterer Aktivisten, die sich im Umfeld des Gebäudes aufhielten. Auch sie seien nach der Feststellung ihrer Personalien und Platzverweisen entlassen worden.
Vor der Räumung war am Montagnachmittag ein Ultimatum der Universität abgelaufen, wonach die Besetzer das Gebäude bis 16 Uhr hätten verlassen sollen. Die Besetzung des Gebäudes sei rechtswidrig und könne von der Universitätsleitung nicht toleriert werden, hatte Uni-Präsidentin Katharina Lorenz erklärt.
In dem Gebäude hätten die Aktivisten nach ihrer Darstellung einen Begegnungs- und Austauschraum für die Gießener Stadtgesellschaft einrichten wollen. Die Uni sei jedoch nicht bereit gewesen, darüber zu diskutieren.
Das leerstehende Haus soll nach Angaben der Universität an den Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen übergeben werden. Die Uni hatte auch auf Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit dem Gebäude hingewiesen.
Erstmeldung vom 14. Juli um 7.45 Uhr; Update um 12.47 Uhr.
Titelfoto: Christian Lademann/dpa