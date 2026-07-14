Erntemaschine geht in Flammen auf und sorgt für Flächenbrand in Mittelhessen
Schlitz - Eine brennende Ballenpresse auf einem Feld und die trockene Umgebung haben am Montagabend die Feuerwehr im mittelhessischen Schlitz (Vogelsbergkreis) in Atem gehalten.
Wie ein Sprecher der Polizei noch in der Nacht mitteilte, hatte die Maschine wegen eines technischen Defekts bei Erntearbeiten im Ortsteil Rimbach gegen 19.50 Uhr plötzlich Feuer gefangen. Anschließend breiteten sich die Flammen schnell zu einem Flächenbrand aus.
Laut Feuerwehr habe der betroffene Landwirt glücklicherweise rasch reagiert und die Ballenpresse noch auf eine angrenzende Wiese fahren können, um sie von der abgeernteten Fläche fernzuhalten.
Dann habe er mithilfe eines Güllefasses bereits mit den Löscharbeiten begonnen, bis die Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen.
Diese konnten dann laut dem Feuerwehrsprecher eine noch größere Ausbreitung des Feuers verhindern und den Brand schließlich löschen. Dennoch waren nach ersten Schätzungen etwa 1,5 Hektar Fläche von dem Feuer betroffen.
Der Schaden beläuft sich demnach auf 50.000 Euro. 65 Feuerwehrleute waren vor Ort. Verletzte gab es keine.
Titelfoto: Fuldamedia