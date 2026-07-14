Erntemaschine geht in Flammen auf und sorgt für Flächenbrand in Mittelhessen

Schlitz - Eine brennende Ballenpresse auf einem Feld und die trockene Umgebung haben am Montagabend die Feuerwehr im mittelhessischen Schlitz (Vogelsbergkreis) in Atem gehalten.

Wegen eines technischen Defekts hatte die Ballenpresse Feuer gefangen. Dann breiteten sich die Flammen schnell zu einem Flächenbrand aus. © Fuldamedia

Wie ein Sprecher der Polizei noch in der Nacht mitteilte, hatte die Maschine wegen eines technischen Defekts bei Erntearbeiten im Ortsteil Rimbach gegen 19.50 Uhr plötzlich Feuer gefangen. Anschließend breiteten sich die Flammen schnell zu einem Flächenbrand aus.

Laut Feuerwehr habe der betroffene Landwirt glücklicherweise rasch reagiert und die Ballenpresse noch auf eine angrenzende Wiese fahren können, um sie von der abgeernteten Fläche fernzuhalten.

Dann habe er mithilfe eines Güllefasses bereits mit den Löscharbeiten begonnen, bis die Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen.