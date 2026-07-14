14.07.2026 09:21 Wer soll das alles noch bezahlen? Eigenanteil für Pflegeheim in Hessen steigt weiter

Der von Pflegeheimbewohnerinnen und -bewohnern selbst zu zahlende Anteil ist auch in Hessen weiter gestiegen.

Von Christine Schultze

Wiesbaden - Wer soll das alles noch bezahlen? Der von Pflegeheimbewohnerinnen und -bewohnern selbst zu zahlende Anteil ist auch in Hessen weiter gestiegen.

Der von Pflegeheimbewohnerinnen und -bewohnern zu zahlende Anteil bereitet den Menschen und ihren Angehörigen große Sorgen. (Symbolfoto) © Frank Molter/dpa Im ersten Jahr im Heim mussten sie mit Stand zum 1. Juli dieses Jahres stolze 3431 Euro aus der eigenen Tasche zahlen, wie eine Auswertung des Verbands der Ersatzkassen (vdek) jetzt ergab. Das waren 202 Euro mehr als zu Jahresbeginn und sogar 405 Euro mehr als am 1. Juli des Vorjahres, wie aus den entsprechenden Daten hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur (dpa) vorliegen. In den Beträgen ist ein zu zahlender Eigenanteil lediglich für die reine Pflege und Betreuung enthalten, da die Pflegeversicherung anders als die Krankenversicherung nur einen Teil trägt. Hessen Regelmäßige Abschiebeflüge nach Syrien: Hessens Innenminister Poseck bezieht klar Stellung Außerdem umfassen die Summen auch noch Zahlungen für Unterkunft und Verpflegung, notwendige Investitionen in Einrichtungen und Umlagen für anfallende Ausbildungskosten.

Kosten für Pflegeheim: Eigenanteil in Hessen höher als im Bundesschnitt