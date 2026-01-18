Nach Überfall auf Tanke: Mutmaßlicher Messer-Räuber im Knast

Langenselbold - Nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Langenselbold ist ein 40-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft genommen worden. Der Mann soll bei der Tat am Samstag die Mitarbeiter sowie einen Kunden bedroht haben, wie die Polizei und Staatsanwaltschaft Hanau mitteilten.

Nach dem Überfall auf eine Tankstelle in Langenselbold ist ein 40-Jähriger einen Tag später ins Gefängnis gekommen. (Symbolfoto) © Jonas Walzberg/dpa

Nach bisherigem Ermittlungsstand habe er mit einem Messer in der Hand am Nachmittag den Verkaufsraum der Tankstelle betreten. Zunächst soll er einen Kunden geschubst und mit dem Messer leicht am Bein verletzt haben.

Danach soll der Verdächtige unter Vorhalt des Messers von einem Mitarbeiter der Tankstelle die Herausgabe von Bargeld gefordert und mehrere hundert Euro erhalten haben.

Mit seiner Beute sei der Mann daraufhin geflüchtet und nur wenige Minuten später durch herbeigeeilte Schutzleute vorläufig festgenommen worden. Sie nahmen den Mann mit auf die Dienstelle, wo er eine Blutprobe abgeben musste.