Toiletten in Schule angezündet: Fünf Personen im Krankenhaus

Babenhausen - Nach dem Feuer in Schultoiletten im südhessischen Babenhausen am Mittwochmorgen klagten mehr als 20 Personen über Atembeschwerden. Fünf von ihnen mussten in Krankenhäuser gebracht werden.

Zum Glück konnten die Einsatzkräfte das Feuer schnell löschen und ein Ausbreiten der Flammen verhindern. © 5VISON.NEWS

Wie ein Sprecher der Polizei sagte, hatten Zeugen gegen 8 Uhr bei der Feuerwehr angerufen und den Brand in der Schule in der Bürgermeister-Willand-Straße gemeldet.

Direkt nach ihrer Ankunft konnten die Einsatzkräfte das Feuer in den Schultoiletten lokalisieren und durch schnelles Löschen ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindern.

Wie der Polizeisprecher berichtete, waren in zwei Toilettenräumen insgesamt zwei Papierspender angezündet worden.