Neue AfD-Jugend will Landesverband Hessen gründen: Polizei hat Versammlung im Blick

Fulda/Hessen - Die neue AfD-Jugendorganisation Generation Deutschland (GD) will am 28. März in Fulda ihren Landesverband Hessen gründen.

Bei der Gründung der GD auf Bundesebene in Gießen hatten 25.000 Menschen dagegen protestiert. © Lando Hass/dpa

Nafiur Rahman vom Bundesvorstand sagte, er rechne mit knapp 50 stimmberechtigten Teilnehmern. Er selbst wolle als Landessprecher kandidieren.

Gegen die Gründung der GD auf Bundesebene in Gießen am 29. November 2025 hatten rund 25.000 Menschen protestiert - die meisten friedlich. Es kam aber auch zu Zusammenstößen mit der Polizei.

Zum Gründungskongress des GD-Landesverbandes Hessen am 28. März im Bürgerhaus Johannesberg im gleichnamigen Fuldaer Stadtteil teilte das Innenministerium der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mit: "Die Polizei Hessen hat über die Veranstaltung Kenntnis erlangt, nimmt eine Lagebewertung vor und leitet daraus weitere Maßnahmen ab."

Die Gründung der bundesweiten GD Ende November in Gießen war der aufgelösten Jungen Alternative (JA) gefolgt, die vom Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextremistisch eingestuft worden war.