14.05.2026 07:41 Schmuddelwetter ausgerechnet am schönen langen Wochenende? Wir haben da ein paar Tipps für Euch

Verlängertes Wochenende – und dann macht das Wetter in Frankfurt und dem Rest von Hessen einen Strich durch die Rechnung. Doch zu Hause bleiben muss niemand!

Von Jennifer Brückner

Frankfurt am Main - Endlich mal wieder ein verlängertes Wochenende – und dann macht das Wetter in Frankfurt und dem Rest von Hessen einen Strich durch die Rechnung. Doch zu Hause bleiben muss niemand! Ob Trampolinhalle, Schwarzlicht-Minigolf oder Escape-Room, es gibt einiges zu unternehmen, auch bei schlechten Wetterverhältnissen.

Keine Lust, bei dem schlechten Wetter nur in der Bude zu hocken? Dann ab eine Trampolinhalle – Workout inklusive. (Symbolfoto) © Christoph Soeder/dpa Trampolin statt Sofa Hoch in die Lüfte und danach tief in ein Becken voll mit weichen Schaumstoffwürfeln: Trampolinhallen sind ein Klassiker für Regentage – und nebenbei ein ziemlich effektives Workout für den ganzen Körper. Ob zum Auspowern mit Freunden oder als kleiner Familienausflug: In Hessen gibt es Anlagen etwa in Dietzenbach, Wiesbaden, Linden, Limburg, Fulda und in Mörfelden-Walldorf mit wunderbar großen Sprungflächen und Angeboten für Klein und Groß. Hessen Schlägerei vor Shisha-Bar in Gießen: Mann mit Hammer am Kopf verletzt Fantasiewelten unterm Schwarzlicht Wem das Springen nach dem Vatertag zu sehr auf den Magen schlägt, der kann auch Minigolf spielen gehen. Anders als auf den altbewährten Plätzen läuft man beim Schwarzlicht-Minigolf in einer Halle allerdings durch leuchtende Fantasiewelten. Mithilfe von Schwarzlicht leuchten schrille Neonfarben und bunte Grafiken auf den Bahnen – teilweise sogar mit 3-D-Effekten. Zu finden sind die überdachten Hallen etwa in Frankfurt und Kassel, aber auch in Mainz in Rheinland-Pfalz.

Alternativ lohnt sich auch eine Runde Minigolf – aber nicht auf einer gewöhnlichen Anlage. (Symbolfoto) © 123RF/jaroslav74

Regenwetter am verlängerten Wochenende? Kein Problem! Lasst Euch einfach einsperren