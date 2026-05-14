Schmuddelwetter ausgerechnet am schönen langen Wochenende? Wir haben da ein paar Tipps für Euch
Von Jennifer Brückner
Frankfurt am Main - Endlich mal wieder ein verlängertes Wochenende – und dann macht das Wetter in Frankfurt und dem Rest von Hessen einen Strich durch die Rechnung. Doch zu Hause bleiben muss niemand! Ob Trampolinhalle, Schwarzlicht-Minigolf oder Escape-Room, es gibt einiges zu unternehmen, auch bei schlechten Wetterverhältnissen.
Trampolin statt Sofa
Hoch in die Lüfte und danach tief in ein Becken voll mit weichen Schaumstoffwürfeln: Trampolinhallen sind ein Klassiker für Regentage – und nebenbei ein ziemlich effektives Workout für den ganzen Körper.
Ob zum Auspowern mit Freunden oder als kleiner Familienausflug: In Hessen gibt es Anlagen etwa in Dietzenbach, Wiesbaden, Linden, Limburg, Fulda und in Mörfelden-Walldorf mit wunderbar großen Sprungflächen und Angeboten für Klein und Groß.
Fantasiewelten unterm Schwarzlicht
Wem das Springen nach dem Vatertag zu sehr auf den Magen schlägt, der kann auch Minigolf spielen gehen. Anders als auf den altbewährten Plätzen läuft man beim Schwarzlicht-Minigolf in einer Halle allerdings durch leuchtende Fantasiewelten.
Mithilfe von Schwarzlicht leuchten schrille Neonfarben und bunte Grafiken auf den Bahnen – teilweise sogar mit 3-D-Effekten. Zu finden sind die überdachten Hallen etwa in Frankfurt und Kassel, aber auch in Mainz in Rheinland-Pfalz.
Regenwetter am verlängerten Wochenende? Kein Problem! Lasst Euch einfach einsperren
Teamgeist gefragt: Escape-Room-Abenteuer
Doch auch Rätsel-Fans kommen auf ihre Kosten: Wie wäre es denn mal mit einem Ausflug in einen Escape-Room? Hier sperrt man sich freiwillig in verschiedene Räume ein, um mithilfe von Rätseln gemeinsam den Weg nach draußen zu finden.
Die Szenarien sind vielfältig: eingesperrt in einer Kunstgalerie, auf der Suche nach Beweisen in einer Bibliothek oder als Meisterdieb im Landesmuseum.
Frankfurt, Mainz und Wiesbaden bieten zahlreiche Rätselräume. Auch in Kassel, Limburg oder Darmstadt finden sich Räume, bei denen man seinen inneren Detektiv herauslassen kann.
Hoch hinaus beim Bouldern
Über Kopf, hängend an einem Finger oder stabil auf zwei Beinen: Bouldern ist inzwischen ein super beliebter Klettersport.
Boulder-Hallen sind wenig überraschend praktisch in jeder Ecke des Bundeslandes zu finden. Kletterschuhe lassen sich häufig vor Ort ausleihen, dann heißt es, ran an die Wand – und möglichst elegant versuchen, die jeweilige Route zu bezwingen.
Unter anderem Kassel, Elz, Frankfurt, Bad Orb und Darmstadt locken mit großen Hallen.
Titelfoto: Montage: Christoph Soeder/dpa, 123RF/jaroslav74, Michael Bauer/dpa