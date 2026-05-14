Autofahrer aufgepasst: A66-Tunnel wird nach Brand am Montag gesperrt

Neuhof - Autofahrer aufgepasst: Nach einem Fahrzeugbrand in einem Tunnel auf der A66 bei Neuhof im Landkreis Fulda wird die Strecke in Hessen am kommenden Montag zeitweise voll gesperrt.

In der Südröhre des Neuhofer Tunnels auf der A66 war im Landkreis Fulda ein Auto am Sonntagnachmittag komplett ausgebrannt. © S.Weber/Fuldamedia/dpa

Grund dafür ist die entsprechende Reparatur der Fahrbahnschäden nach dem Feuer, wie die Niederlassung Nordwest der Autobahn GmbH des Bundes mitteilte. Die A66 soll den Angaben zufolge in Fahrtrichtung Frankfurt ab circa 8.30 Uhr bis voraussichtlich 14.30 Uhr voll gesperrt werden.

Die Umleitung erfolgt dann ab der Anschlussstelle Neuhof-Nord über die Bedarfsumleitung U4 bis zur Anschlussstelle Neuhof-Süd, heißt es zur Planung.

Rund 18 Quadratmeter Asphalt seien durch den Brand beschädigt worden und müssten kurzfristig instand gesetzt werden, um die Verkehrssicherheit wieder herzustellen. Momentan gelte dort in der Fahrtrichtung Frankfurt aufgrund des Schadens lediglich Tempo 40. Die Autobahn GmbH bittet um Verständnis für die notwendigen Einschränkungen.

Bei dem folgenschweren Feuer in dem Tunnel waren zwei Menschen leicht verletzt worden. Aus bisher ungeklärter Ursache hatte das Auto der beiden am Sonntagnachmittag Feuer gefangen. Beide Tunnelröhren waren daraufhin gesperrt worden.