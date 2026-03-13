Polizei steht vor Rätsel: Bewusstlose Frau mit Kopfverletzungen in Waldstück entdeckt
Viernheim - Eine am Freitag im südhessischen Viernheim (Landkreis Bergstraße) mit Kopfverletzungen bewusstlos aufgefundene Frau gibt der Polizei gerade Rätsel auf.
Die zuständige Kripo in Heppenheim hat mittlerweile die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Ein Sprecher schilderte den derzeitigen Stand der Ermittlungen.
Demnach hatten Passanten gegen 11 Uhr die Bewusstlose in einem Waldstück nahe der Alfred-Nobel-Straße entdeckt und die Polizei verständigt.
Die Frau habe mehrere Verletzungen - unter anderem am Kopf - aufgewiesen und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.
Da unklar war, woher die Verletzungen stammen, leitete die Polizei sofort umfangreiche Maßnahmen ein, sagte der Sprecher. Auch Hunde, Drohnen und ein Polizeihubschrauber seien zum Einsatz gekommen.
Zudem suchen die Ermittler Zeugen, die in dem Bereich des Fundortes Ungewöhnliches bemerkt haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegengenommen.
Titelfoto: 5VISION.NEWS