Polizei steht vor Rätsel: Bewusstlose Frau mit Kopfverletzungen in Waldstück entdeckt

Viernheim - Eine am Freitag im südhessischen Viernheim (Landkreis Bergstraße) mit Kopfverletzungen bewusstlos aufgefundene Frau gibt der Polizei gerade Rätsel auf.

Die Polizei leitete sofort umfangreiche Maßnahmen ein, auch Hunde, Drohnen und ein Hubschrauber waren im Einsatz. © 5VISION.NEWS

Die zuständige Kripo in Heppenheim hat mittlerweile die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Ein Sprecher schilderte den derzeitigen Stand der Ermittlungen.

Demnach hatten Passanten gegen 11 Uhr die Bewusstlose in einem Waldstück nahe der Alfred-Nobel-Straße entdeckt und die Polizei verständigt.

Die Frau habe mehrere Verletzungen - unter anderem am Kopf - aufgewiesen und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.