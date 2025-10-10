Polizei stoppt 13-jährige Autofahrerin, ihr Vater sitzt besoffen daneben

Maintal - Die Polizei hat am späten Donnerstagabend in Maintal im Main-Kinzig-Kreis eine 13-Jährige am Steuer eines Autos gestoppt - ihr Vater saß betrunken daneben.

Die Jugendliche war den Polizisten wegen ihrer unsicheren Fahrweise aufgefallen. (Symbolbild) © Jan Woits/dpa

Den Beamten sei die Jugendliche aufgrund ihrer unsicheren Fahrweise aufgefallen, teilte die Polizei mit.

Mit ihr im Auto habe ihr 34-jähriger Vater gesessen. Bei ihm sei ein Atemalkoholwert von 1,03 Promille gemessen worden. Die 13-Jährige sei nüchtern gewesen.

Da beide nicht in der Lage waren, das Auto nach Hause zu fahren, habe ein Freund sie und das Auto abgeholt, hieß es weiter.