Polizei will Auto stoppen, doch Fahrer gibt Gas: Kurz darauf ist auch klar, warum

Eppstein - Fluchtversuch ohne Erfolg: Ein Jugendlicher wollte im Eppsteiner Stadtteil Niederjosbach mit einem mutmaßlich gestohlenen Auto der Polizei entkommen. Einen Führerschein hat der 17-Jährige nicht.

Die Polizei konnte den 17-Jährigen festnehmen. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie die Beamten am Samstagvormittag mitteilten, war eine Streife der Kelkheimer Polizei in der Eppsteiner Straße am späten Freitagabend gegen 23.15 Uhr auf das Auto aufmerksam geworden.

Der Wagen sei mit augenscheinlich ungültigen Kennzeichen unterwegs, heißt es zum Grund.

Bei dem Versuch, das Fahrzeug daraufhin einer Verkehrskontrolle zu unterziehen, beschleunigte der Fahrer plötzlich und versuchte, sich auf diese Weise der anstehenden Prüfung zu entziehen.

Im Rahmen der daraus resultierenden Fahndung konnte der 17-Jährige angehalten werden. Laut den Beamten besitzt er keine gültige Fahrerlaubnis.