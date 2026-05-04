250.000-Euro-Porsche nach Unfall schwer beschädigt im Feld abgestellt: Polizei sucht Fahrer

Hanau/Bruchköbel - Die Polizei sucht nach dem Fahrer eines schwarzen Porsche GT3, der den teuren Sportwagen (Neupreis etwa 250.000 Euro) nach einem Unfall auf der A66 einfach in einem Feld bei Bruchköbel stehen gelassen hat.

Der Porsche war an der Ausfahrt Hanau-Nord zweimal gegen die Leitplanke gekracht und wurde dann einfach in dem angrenzenden Feld abgestellt. © Polizeipräsidium Südosthessen

Wie ein Sprecher der Polizei am Montag sagte, hatte sich der Unfall bereits am vergangenen Donnerstag ereignet.

Der Porsche war in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs, als der Fahrer oder die Fahrerin an der Anschlussstelle Hanau-Nord gegen 20.40 Uhr plötzlich stark abbremste.

Hierdurch geriet der Wagen mit serbischem Kennzeichen ins Schleudern und prallte zweimal gegen die Leitplanke.

Anschließend wurde der Porsche schwer demoliert auf dem Feld in der Nähe der B45 abgestellt.