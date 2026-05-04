250.000-Euro-Porsche nach Unfall schwer beschädigt im Feld abgestellt: Polizei sucht Fahrer
Hanau/Bruchköbel - Die Polizei sucht nach dem Fahrer eines schwarzen Porsche GT3, der den teuren Sportwagen (Neupreis etwa 250.000 Euro) nach einem Unfall auf der A66 einfach in einem Feld bei Bruchköbel stehen gelassen hat.
Wie ein Sprecher der Polizei am Montag sagte, hatte sich der Unfall bereits am vergangenen Donnerstag ereignet.
Der Porsche war in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs, als der Fahrer oder die Fahrerin an der Anschlussstelle Hanau-Nord gegen 20.40 Uhr plötzlich stark abbremste.
Hierdurch geriet der Wagen mit serbischem Kennzeichen ins Schleudern und prallte zweimal gegen die Leitplanke.
Anschließend wurde der Porsche schwer demoliert auf dem Feld in der Nähe der B45 abgestellt.
Polizei schätzt entstandenen Schaden auf sechsstellige Summe
An dem Auto und der Leitplanke war laut dem Polizeisprecher ein Gesamtschaden in Höhe von 120.000 Euro entstanden. Vom Fahrer fehlt bislang jede Spur.
Jetzt hofft die Polizei auf Zeugen des Unfalls oder auf Personen, denen der Porsche bekannt vorkommt. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 06181/9010-0 entgegen.
Titelfoto: Polizeipräsidium Südosthessen