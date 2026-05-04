250.000-Euro-Porsche nach Unfall schwer beschädigt im Feld abgestellt: Polizei sucht Fahrer

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Nachdem am vergangenen Donnerstag ein Porsche GT3 nach einem Unfall auf der A66 bei Bruchköbel schwer beschädigt abgestellt wurde, sucht die Polizei den Fahrer.

Von Marc Thomé

Hanau/Bruchköbel - Die Polizei sucht nach dem Fahrer eines schwarzen Porsche GT3, der den teuren Sportwagen (Neupreis etwa 250.000 Euro) nach einem Unfall auf der A66 einfach in einem Feld bei Bruchköbel stehen gelassen hat.

Der Porsche war an der Ausfahrt Hanau-Nord zweimal gegen die Leitplanke gekracht und wurde dann einfach in dem angrenzenden Feld abgestellt.
Der Porsche war an der Ausfahrt Hanau-Nord zweimal gegen die Leitplanke gekracht und wurde dann einfach in dem angrenzenden Feld abgestellt.  © Polizeipräsidium Südosthessen

Wie ein Sprecher der Polizei am Montag sagte, hatte sich der Unfall bereits am vergangenen Donnerstag ereignet.

Der Porsche war in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs, als der Fahrer oder die Fahrerin an der Anschlussstelle Hanau-Nord gegen 20.40 Uhr plötzlich stark abbremste.

Hierdurch geriet der Wagen mit serbischem Kennzeichen ins Schleudern und prallte zweimal gegen die Leitplanke.

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Anschließend wurde der Porsche schwer demoliert auf dem Feld in der Nähe der B45 abgestellt.

Polizei schätzt entstandenen Schaden auf sechsstellige Summe

Der am Auto und an der Leitplanke entstandene Schaden wird von der Polizei auf 120.000 Euro geschätzt.
Der am Auto und an der Leitplanke entstandene Schaden wird von der Polizei auf 120.000 Euro geschätzt.  © Polizeipräsidium Südosthessen

An dem Auto und der Leitplanke war laut dem Polizeisprecher ein Gesamtschaden in Höhe von 120.000 Euro entstanden. Vom Fahrer fehlt bislang jede Spur.

Jetzt hofft die Polizei auf Zeugen des Unfalls oder auf Personen, denen der Porsche bekannt vorkommt. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 06181/9010-0 entgegen.

Titelfoto: Polizeipräsidium Südosthessen

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