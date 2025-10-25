Sterben wird immer teurer: Preise in Hessen für Bestattungen steigen weiter

Frankfurt am Main - Beerdigungen werden in Hessen immer teurer, das gilt zum einen für die Bestattung, zum anderen für die Grabstätte. Angehörige wünschen sich zunehmend pflegeleichte Lösungen, wie eine Umfrage deutlich zeigt.

Die Preise für Bestattungen steigen in Hessen an. (Symbolbild) © Hannes P Albert/dpa

Wenn die Unternehmen nicht bereits ihre Preise erhöht hätten, würden sie dies bis Ende des Jahres tun, prognostiziert Dominik Kracheletz, Vorsitzender des Bestatterverbands des Bundeslandes.

Ein Grund sei, dass Särge teurer geworden seien. Er schätze, die Preiserhöhungen machten drei bis vier, teils bis fünf Prozent aus. Die Personalkosten seien entsprechend ebenfalls gestiegen, sagt Kracheletz.

Die Bestattungsunternehmen würden dies an die Endkunden weitergeben, die Situation ähnele der aus dem vergangenen Jahr. Stark nachgefragt seien weiterhin Urnenbestattungen. Diese machten demnach inzwischen sogar knapp 80 Prozent aus.

Gleichzeitig haben viele Städte in den vergangenen Jahren die Friedhofsgebühren erhöht, wie eine Umfrage zeigt.

In Frankfurt stiegen sie zuletzt Anfang 2025 um durchschnittlich etwa sechs Prozent. Ausschlagend dafür seien höhere Kosten bei Energie und Personal, erklärt das Grünflächenamt. Für 479 Euro erhält man in Frankfurt ein Urnengrab, für bis zu 1855 Euro eine Erdgrabstätte. Besonders nachgefragt würden pflegefreie und naturnahe Grabstätten, teilte das Amt hierzu mit. Die Stadt biete daher zunehmend Baumgrabstätten, Rasengrabstätten sowie Gärtnerbetreuung an.