Räuber hat es auf Handtasche abgesehen - die Rechnung dabei aber ohne sein Opfer gemacht

Dieburg - Damit dürfte er nicht gerechnet haben! Ein Räuber hatte es in Dieburg laut Polizei auf die Handtasche einer 57 Jahre alten Frau abgesehen. Die Fußgängerin spielte allerdings nicht mit - und wehrte sich letztlich erfolgreich.

Die 57 Jahre alte Frau konnte mit vollem Körpereinsatz den Raub ihrer Handtasche verhindern. (Symbolbild) © Oliver Killig/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, hat sich der Zwischenfall am Montag gegen 5.30 Uhr im Bereich des Parkplatzes "Auf der Leer" abgespielt.

Der Mann versuchte demnach, die Handtasche seines Opfers zu entwenden. Die Frau reagierte geistesgegenwärtig und konnte diese festhalten.

Es kam dadurch zu einem Gerangel, bei dem die Geschädigte zu Boden geschubst wurde. Sowohl sie als auch der Täter wurden leicht verletzt.

Schlussendlich gelang es der 57-Jährigen, an eine Bushaltestelle zu flüchten, während sich der Täter ohne Beute in unbekannte Richtung entfernte.

Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben: