Kurios: Dieses Spielzeuggewehr sorgt für Polizeieinsatz mit mehreren Streifenwagen

Neu-Isenburg - Eine Spielzeugpistole zum Verschießen von Projektilen aus Schaumstoff hat am Dienstagnachmittag in Neu-Isenburg (Landkreis Offenbach) für einen Polizeieinsatz gesorgt, an dem gleich mehrere Streifenwagen beteiligt waren.

Der 33-Jährige hatte die Spielzeug-Knarre in einem Mülleimer entdeckt und mitgenommen. Das sorgte bei einem Passanten für Verwirrung. © Bildmontage: Lino Mirgeler/dpa, Polizeipräsidium Südosthessen

Ein Sprecher der Polizei berichtete am Donnerstagmorgen von dem Vorfall, der bei den ausrückenden Beamten "den Puls kurzzeitig in Höhe getrieben" habe.

Demnach hatte sich gegen 15.30 Uhr ein sehr aufgeregter Passant bei der Polizei gemeldet: Im Bereich von Bahnhofsstraße und Kurt-Schumacher-Straße würde ein teilweise maskierter Mann auf und ab laufen und mit einem Gewehr herumhantieren.

Eine ernste Bedrohungslage vermutend eilten die Polizisten los, um vor Ort dann festzustellen, dass sich die Sache ganz anders darstellte.

Denn dort trafen sie auf einen 33 Jahre alten Mann, dessen Maske lediglich ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz war und dessen Gewehr sich eben als buntes Spielzeug herausstellte.