Kurios: Dieses Spielzeuggewehr sorgt für Polizeieinsatz mit mehreren Streifenwagen
Neu-Isenburg - Eine Spielzeugpistole zum Verschießen von Projektilen aus Schaumstoff hat am Dienstagnachmittag in Neu-Isenburg (Landkreis Offenbach) für einen Polizeieinsatz gesorgt, an dem gleich mehrere Streifenwagen beteiligt waren.
Ein Sprecher der Polizei berichtete am Donnerstagmorgen von dem Vorfall, der bei den ausrückenden Beamten "den Puls kurzzeitig in Höhe getrieben" habe.
Demnach hatte sich gegen 15.30 Uhr ein sehr aufgeregter Passant bei der Polizei gemeldet: Im Bereich von Bahnhofsstraße und Kurt-Schumacher-Straße würde ein teilweise maskierter Mann auf und ab laufen und mit einem Gewehr herumhantieren.
Eine ernste Bedrohungslage vermutend eilten die Polizisten los, um vor Ort dann festzustellen, dass sich die Sache ganz anders darstellte.
Denn dort trafen sie auf einen 33 Jahre alten Mann, dessen Maske lediglich ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz war und dessen Gewehr sich eben als buntes Spielzeug herausstellte.
Der Mann hatte das Spielzeuggewehr in einem Mülleiner entdeckt und mitgenommen
Der überraschte Mann berichtete dann, dass er die Plastik-Knarre in einem Mülleimer gefunden und eben mitgenommen hätte. Dass er wohl etwas damit herumgefuchtelt und damit bei anderen Menschen Unbehagen oder sogar Angst ausgelöst hatte, war dem 33-Jährigen gar nicht bewusst gewesen.
Da ihm zudem auch die passende Munition für das Spielzeug fehlte, wurde das Gewehr im Anschluss endgültig entsorgt. Weitere Folgen für den Mann hatte der Polizeieinsatz nicht.
Titelfoto: Bildmontage: Lino Mirgeler/dpa, Polizeipräsidium Südosthessen