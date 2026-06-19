19.06.2026 16:42 Sanitätsdienst auf dem Hessentag ist "Mammutaufgabe". So reagiert das Rote Kreuz auf die Hitze

Die Hitze stellt das DRK auf dem Hessentag vor Probleme. So wurde etwa das Personal massiv mit ehrenamtlichen Helfern aus dem ganzen Bundesland aufgestockt.

Von Michael Bauer

Fulda - Mehr Helfer, mobile Küche und Schlafplätze: Ehrenamtliche aus ganz Hessen unterstützen aufgrund der Hitze den Sanitätsdienst beim Hessentag. Tipps für heiße Tage gibt es vom Rot-Kreuz-Notarzt.

Wegen der Hitze hat das DRK das Personal auf dem Hessentag mit ehrenamtlichen Helfern massiv aufgestockt. © Florian Wiegand/dpa Der Sanitätsdienst auf dem Landesfest sei eine Mammutaufgabe, erklärte Notarzt Adrian Böhm vom DRK Fulda. Bereits jetzt gebe es ein dichtes Netz an Sanitätsstationen im Stadtgebiet. Wegen der hohen Temperaturen und des erwarteten Besucherandrangs werde der Personalstand noch einmal erhöht. Aus dem gesamten Bundesland haben sich Böhm zufolge ehrenamtliche Helfer gemeldet. Viele hätten sich für den Einsatz extra freigenommen, einige übernachteten während des Hessentags in Fulda. Der DRK-Landesverband stelle Material wie eine mobile Küche bereit, während der Bundesverband Schlafmöglichkeiten organisiere.

Eine Feuerwehrfrau sorgt mit einer Dusche aus dem Schlauch für etwas Abkühlung auf dem Hessentag. © Florian Wiegand/dpa Mit Blick auf die angekündigte Hitze appellierte der Notarzt an die Besucherinnen und Besucher des Landesfestes, ausreichend zu trinken, möglichst leichte, aber schützende Kleidung zu tragen und auf Kopfbedeckung sowie Sonnenschutz zu achten. Zudem sollten sie nach Möglichkeit Schatten aufsuchen, dazu gebe es an der Hessentagsstraße - beispielsweise in der Fulda-Aue - einige passende Orte. Regelmäßige Pausen und der Verzicht auf Alkohol würden ebenfalls helfen, mit der Hitze besser zurechtzukommen, sagte Böhm. Und viel trinken: am besten Wasser, Säfte oder ungesüßter Tee.

Hessentag-Besucherinnen und -Besucher erfrischen sich in einem Kneipp-Becken. © Florian Wiegand/dpa

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