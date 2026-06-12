700.000 Besucher erwartet: Hessentag startet trotz Regen mit guter Laune
Von Michael Bauer
Fulda - Der 63. Hessentag in Fulda hat begonnen. Ministerpräsident Boris Rhein (54), der Fuldaer Oberbürgermeister Heiko Wingenfeld (52) und die ersten Besucherinnen und Besucher zeigten, dass sie sich von dem regnerischen und kühlen Wetter in Osthessen die Feierlaune nicht verderben lassen wollten.
"Es ist eine super Stimmung hier", lobte Rhein, der das Landesfest im Nieselregen offiziell für eröffnet erklärte.
Die Hoffnungen ruhen nun auf dem Wochenende, das etwas mehr Sonne und Wärme zum Hessentag bringen soll. "Die nächsten zehn Tage sind wir die heimliche Hauptstadt Hessens", freute sich der Fuldaer OB.
Zu dem größten und ältesten Landesfest Deutschlands werden insgesamt rund 700.000 Besucher in der osthessischen Barockstadt erwartet.
Die fast drei Kilometer lange Hessentagsstraße erstreckt sich quer durch das Zentrum der Stadt bis zu den Fulda-Auen. Der Domplatz wird als Hessentagsarena Schauplatz der großen Live-Auftritte. Die Hessentagsbesucher können aus insgesamt rund 1200 kostenfreien Veranstaltungen wählen.
2021 konnte der Hessentag in Fulda wegen Corona nicht stattfinden
Der diesjährige Hessentag unter dem Motto "FD – Foll hessisch" steht auch im Zeichen des 80. Geburtstags des Bundeslands.
Fulda wollte bereits 2021 Gastgeberin des Hessentags sein. Das Fest wurde aber wegen der Corona-Pandemie abgesagt.
Traditioneller Abschluss des diesjährigen Hessentags ist der Festumzug am 21. Juni. An ihm nehmen Unternehmen, Vereine, Institutionen und Initiativen aus der Stadt und dem Landkreis Fulda teil.
Titelfoto: Florian Wiegand/dpa