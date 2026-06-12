700.000 Besucher erwartet: Hessentag startet trotz Regen mit guter Laune

Fulda - Der 63. Hessentag in Fulda hat begonnen. Ministerpräsident Boris Rhein (54), der Fuldaer Oberbürgermeister Heiko Wingenfeld (52) und die ersten Besucherinnen und Besucher zeigten, dass sie sich von dem regnerischen und kühlen Wetter in Osthessen die Feierlaune nicht verderben lassen wollten.

Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (54, 2.v.l.) und Fuldas OB Heiko Wingenfeld (52, 2.v.r.) bei der offiziellen Eröffnung des Hessentags in Fulda am Freitag. © Florian Wiegand/dpa

"Es ist eine super Stimmung hier", lobte Rhein, der das Landesfest im Nieselregen offiziell für eröffnet erklärte.

Die Hoffnungen ruhen nun auf dem Wochenende, das etwas mehr Sonne und Wärme zum Hessentag bringen soll. "Die nächsten zehn Tage sind wir die heimliche Hauptstadt Hessens", freute sich der Fuldaer OB.

Zu dem größten und ältesten Landesfest Deutschlands werden insgesamt rund 700.000 Besucher in der osthessischen Barockstadt erwartet.

Die fast drei Kilometer lange Hessentagsstraße erstreckt sich quer durch das Zentrum der Stadt bis zu den Fulda-Auen. Der Domplatz wird als Hessentagsarena Schauplatz der großen Live-Auftritte. Die Hessentagsbesucher können aus insgesamt rund 1200 kostenfreien Veranstaltungen wählen.