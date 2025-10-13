Schläge, Anzeigen, Spielabbruch: Kreisliga-Kick eskaliert komplett

Main-Kinzig-Kreis - Ein Kreisliga-Kick im Ronneburger Ortsteil Hüttengesäß ist am Sonntagnachmittag nach einem Foulspiel eskaliert - was schließlich mit Spielabbruch, mehreren Blessuren und zwei Strafanzeigen endete.

Der Schiedsrichter zeigte noch zweimal Rot, dann brach er die Partie vorzeitig ab. (Symbolbild) © 123rf/amirphotographer

Die zweite Mannschaft der SpVgg. Hüttengesäß hatte Rot-Weiß Großauheim zu Gast.

Die Partie zwischen dem Tabellenelften und dem Achtzehnten verlief torreich - und hitzig mit vielen Gelben Karten.

Bereits im ersten Durchgang war ein Gästekicker kurz vor dem Pausenpfiff mit Gelb-Rot vom Platz geflogen.

Vollkommen aus dem Ruder lief das Fußballspiel dann in der 84. Minute beim Stand von 4:2 für Hüttengesäß.

Wie ein Sprecher der Polizei berichtete, hatte es zwischen einem 27-jährigen Spieler der Gastgeber und einem 29 Jahre alten Kicker von Rot-Weiß nach einem Foul eine rege Diskussion gegeben.

Die endete damit, dass der 29-Jährige mehrfach auf seinen Kontrahenten einschlug, sodass dieser zu Boden ging. Es folgte eine klassische Rudelbildung, wobei bei den Rangeleien weitere Schläge fielen. Auch der 29-Jährige sei getroffen worden, sagte der Sprecher.