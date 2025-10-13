Schläge, Anzeigen, Spielabbruch: Kreisliga-Kick eskaliert komplett
Main-Kinzig-Kreis - Ein Kreisliga-Kick im Ronneburger Ortsteil Hüttengesäß ist am Sonntagnachmittag nach einem Foulspiel eskaliert - was schließlich mit Spielabbruch, mehreren Blessuren und zwei Strafanzeigen endete.
Die zweite Mannschaft der SpVgg. Hüttengesäß hatte Rot-Weiß Großauheim zu Gast.
Die Partie zwischen dem Tabellenelften und dem Achtzehnten verlief torreich - und hitzig mit vielen Gelben Karten.
Bereits im ersten Durchgang war ein Gästekicker kurz vor dem Pausenpfiff mit Gelb-Rot vom Platz geflogen.
Vollkommen aus dem Ruder lief das Fußballspiel dann in der 84. Minute beim Stand von 4:2 für Hüttengesäß.
Wie ein Sprecher der Polizei berichtete, hatte es zwischen einem 27-jährigen Spieler der Gastgeber und einem 29 Jahre alten Kicker von Rot-Weiß nach einem Foul eine rege Diskussion gegeben.
Die endete damit, dass der 29-Jährige mehrfach auf seinen Kontrahenten einschlug, sodass dieser zu Boden ging. Es folgte eine klassische Rudelbildung, wobei bei den Rangeleien weitere Schläge fielen. Auch der 29-Jährige sei getroffen worden, sagte der Sprecher.
Nach Schlägerei bei Fußballspiel: Polizei ermittelt wegen Körperverletzung
Der Schiedsrichter verteilte zunächst zwei Rote Karten, dann brach er das Spiel vorzeitig ab und die Polizei wurde verständigt.
Die Beamten beruhigten die Situation, stellten die Personalien mehrerer Anwesender fest und fertigten schließlich zwei Strafanzeigen wegen Körperverletzung.
Zudem werden weitere Zeugen der Geschehnisse gesucht. Hinweise nimmt die zuständige Polizei in Langenselbold unter der Rufnummer 06183/91155-0 entgegen.
Titelfoto: 123rf/amirphotographer