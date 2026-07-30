Schon jetzt 2026 mehr Hitzetote in Hessen als in den kompletten Jahren zuvor!

Wiesbaden - Die Hitzewelle im Juni hat in Hessen einen traurigen Rekord aufgestellt. Hohe Temperaturen kosteten bereits das Leben von 1350 Menschen.

Die Hitze macht den Menschen zu schaffen. Schon bis jetzt gab es etwa 1350 Hitzetote in Hessen. (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa

Das geht aus dem aktuellen Wochenbericht des Robert Koch-Instituts (RKI) zur hitzebedingten Mortalität hervor, der die Zeit bis zum 19. Juli abdeckt. Das ist mehr als in jedem einzelnen Gesamtjahr seit 2016.

Die meisten Hitzetoten in den vergangenen zehn Jahren gab es demnach 2018 - damals waren es im gesamten Jahr etwa 1070.

Damit kommen im laufenden Jahr 21,5 hitzebedingte Todesfälle auf 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Im vergangenen Jahr waren das 5,6. In den vergangenen zehn Jahren lag der Wert 2018 am höchsten: Da waren es geschätzte 17,2 Fälle pro 100.000 Einwohner.