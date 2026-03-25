Schrecklicher Fund in Hessisch Lichtenau: Leiche sorgt für Großeinsatz

Hessisch Lichtenau - Großeinsatz nach schrecklichem Fund: In Hessisch Lichtenau ist am Dienstagabend eine leblose Person gefunden worden. Jede Hilfe der Rettungskräfte kam zu spät.

Die Polizei ermittelt nach dem Fund einer Leiche in Hessisch Lichtenau. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Die Identität des Toten, der in Kleinstadt südöstlich von Kassel, entdeckt worden war, ist noch unklar.

Die Polizei war nach dem Fund mit einem größeren Aufgebot im Einsatz, unter anderem kreiste ein Hubschrauber über dem Gebiet im Werra-Meißner-Kreis. Ob die Absuche erfolgreich war, wurde am frühen Mittwochmorgen bislang nicht mitgeteilt.