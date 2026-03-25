Maskierter bricht in Gaststätte ein, doch mit einer Sache hat er wohl nicht gerechnet

Langen - Damit dürften beide wohl nicht gerechnet haben: Ein Einbrecher ist in Langen in einer Gaststätte deren Inhaber in die Arme gelaufen. Die Tat und das ungeplante Aufeinandertreffen sind nun ein Fall für die Polizei .

Die Fahndung nach dem maskierten Mann läuft. (Symbolfoto) © Frank Rumpenhorst/dpa

Laut Angaben der Beamten vom Mittwochmorgen hat sich der Vorfall am Dienstagmorgen um kurz vor 6 Uhr in der Rheinstraße abgespielt, nachdem der maskierte Täter ein gekipptes Fenster geöffnet hatte und danach in das Lokal eingedrungen war.

Womit er wahrscheinlich nicht gerechnet haben dürfte, war die Anwesenheit des Inhabers, der sich dem Fremden in den Weg stellte. Es kam zu einer Rangelei, der Einbrecher trat letztlich die Flucht an.

Die Fahndung nach dem Flüchtigen läuft, er konnte von dem Besitzer wie folgt beschrieben werden: