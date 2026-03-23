Tierrettung in Südhessen: Feuerwehr befreit jungen Rehbock aus Elektrozaun

Dieburg - Tierrettung im südhessischen Dieburg: Ein junger Rehbock hatte sich mit dem Geweih in einem Elektrozaun verfangen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten ihn zum Glück unverletzt aus seiner misslichen Lage befreien.

Der junge Rehbock hatte sich mit dem Geweih in einem Elektrozaun verheddert. © Freiwillige Feuerwehr Dieburg

Wie die Freiwillige Feuerwehr Dieburg auf ihrer Webseite berichtet, waren die Einsatzkräfte gerade mit einem brennenden Auto beschäftigt, als ein weiterer Notruf eintraf. Kinder meldeten das Reh in seiner Notlage.

Es seien daraufhin umgehend weitere Kollegen verständigt worden, die sich um die Angelegenheit kümmerten.

Allerdings konnten die Feuerwehrleute aufgrund der Lage nicht bis zu dem Zaun fahren. Die letzten 600 Meter mussten samt technischem Gerät zu Fuß zurückgelegt werden, heißt es auf der Webseite.

Vor Ort fanden sie dann den Rehbock vor, der immer noch erfolglos versuchte, sich aus dem Zaun zu befreien.